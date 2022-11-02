عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الأربعاء 2-11-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 2-11-2022.

عناوين الصحف:

الأخبار

-تحوّلات شارع الحمراء

-أوروبا تطلب شراكة تخوّلها تجاوز القضاء اللبناني وتعرقل – التحقيق مع شركاء الحاكم.. ملاحقة سلامة: تهديد ألماني للقضاء

-عميل يسلّم نفسه في بعلبك بعد «صحوة ضمير»!

-روسيا نحو تعظيم كلفة الحرب: «شتاء جليدي» ينتظر أوكرانيا

البناء

تبون يفتتح قمة الجزائر بالدعوة لأولوية فلسطين مطالباً بالعضوية الكاملة لها في الأمم المتحدة

الانتخابات «الإسرائيلية» تفتح طريق نتنياهو للعودة إلى الحكم بعد حسم النتائج حول مقعدين

السجالات تملأ الفراغ من أول أيامه… وميقاتي يؤسس لشرعية دوره من الجزائر «بلا استفزاز»

الجمهورية

-الجلسة: تصفية حساب بين ميقاتي وباسيل

-أولوية “حزب الله” إيصال حليفه: اسم فرنجية ليس موالا

-تعرفة الكهرباء الجديدة دخلت حيز التنفيذ

اللواء

-إقفال قصر بعبدا.. وقمة الجزائر تدعم الحكومة للاستقرار

27 نائباً لجلسة انتخاب ورفض السجال الطائفي حول الصلاحيات.. والاتحاد الأوروبي يُذكِّر بالعقوبات

-العماد عون… بين «أوسترليتز» و«واترلوو»

لا تعويل على جلسة الخميس!

الديار

-الاتحاد الاوروبي يُلوح مجدداً بعصا العقوبات ضد المسؤولين اللبنانيين

-ميقاتي وباسيل يشدان العصب الطائفي وحزب الله «الاطفائي»

-السعودية تطالب برئيس سيادي… ومبادرة بري مجمدة ؟!



أسرار الصحف:

البناء

قال مرجع نيابي إن فرضية تحقيق رسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي تأثير على المسار الحكومي كانت تقتضي إرسال رسالة تضع التعثر الحكومي في عهدة مجلس النواب قبل أسبوع على الأقل من نهاية الولاية الرئاسية تسبق رسالة “أشهد أني بلغت”.

قالت مصادر عسكرية غربية إن الوقائع الآتية من الحرب في اوكرانيا تشير الى نجاح القوات الروسية بوقف التقدم الأوكراني والإمساك بزمام المبادرة مجدداً عبر حرب استنزاف الموارد الأوكرانية خصوصاً في مجال الكهرباء وإثبات السيطرة النارية.

النهار

غابت المواقف الدرزية من معظم الأطراف حول خروج رئيس الجمهورية من بعبدا، ونُقل ان لكلّ اعتباراته ومواقفه على خلفية الاستحقاق الانتخابي الأخير ومعطيات أخرى.

لوحظ أن حرب المصادر والمقدّمات الإخبارية تفاعلت في الأيام الماضية، والمرجعيات السياسية التي تملك هذه المؤسّسات هي من تتابع هذه المسألة وتشرف عليها.

عُلم أن مرجعاً سياسياً جبلياً طلب من مناصريه ومحازبيه تجنب أي إشكالات واستفزازات من المواكب التي كانت تغادر الجبل باتجاه قصر بعبدا والرابية، وكان حاسماً في هذه المسألة.

عُلم أن بعض مسؤولي الجمعيات تبلّغوا من عدد من السفارات الأوروبية ومنظّمات دولية وأممية، استحالة استمرار دعمهم لأكثر من اعتبار في هذه المرحلة.

الجمهورية

أكّد قيادي في حزب بارز أنّ الانسداد السياسي والمؤسساتي أصبح يتطلّب إنجاز إستحقاق مفصلي خلال أقصر وقت ممكن.

تستعدّ مجموعة من المؤسسات غير الإدارية لتنظيم شكوى بحق قطاع يزاحمها في مهامها الأساسية وتجري الاتصالات لتطويقها.

قام أكثر من مسؤول من دولة عربية بزيارات متعدّدة الى بيروت وقد أخفوا صفاتهم الأمنية.

اللواء

يخشى مصدر مطلع أن يؤدي دخول دولة كبرى الى الوضع اللبناني من جديد الى تعقيد المسار المتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام الوضع العام.

جرت اتصالات لتطويق الذيول التي لم تتوضح بعد، حول تأخير رواتب متقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، لجهة النزول والتحرّك في الشارع.

المصدر: الصحف اللبنانية