حب الله استقبل وفدا من حماس.. لموقف فلسطيني موحد بمواجهة قوى الهيمنة وعملائهم

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية حسن حب الله الثلاثاء مسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس في الخارج سامي أبو زهري، مع وفد قيادي من لبنان في حضور معاون مسؤول العلاقات الفلسطينية الشيخ عطا الله حمود، وتناول البحث مجمل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والمخيمات، سيما الاعتداءات الصهيونية المتكررة في الضفة والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في جنين ونابلس والقدس وباحات الأقصى .

وحيا المجتمعون “إعلان الجزائر والجهود المبذولة مع فصائل المقاومة الفلسطينية من اجل دعم الموقف الفلسطيني الموحد في مواجهة كل قوى الهيمنة وعملائهم من المحتلين والمطبعين”، ودانوا “اقتحامات قطعان المستوطنين بحماية شرطة العدو لباحات المسجد الأقصى والاعتداءات اليومية على الفلسطينيين في الداخل وأوضاع أهلنا في الضفة والحصار والتضييق عليها من أجل تركيع أبنائها والمقاومة”.

كما تطرق البحث لقضايا المخيمات في لبنان، ودعا المجتمعون “الحكومة اللبنانية للتخفيف عن كاهل الفلسطينيين وإعطائهم كافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والإنسانية وخاصة حق التملك والعمل، مؤكدين حرص الفلسطينيين قبل غيرهم على حق العودة ورفض كل أشكال التوطين أو التهجير”.

من جهته، أشاد أبو زهري “بمواقف حزب الله المنددة للعدو الصهيوني والرافضة للاحتلال وبدعم الجمهورية الإسلامية الايرانية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام