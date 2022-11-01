نوفاك: اتفاق كبير بين روسيا وإيران دخل مرحلته النهائية

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، عن إجراء التحضيرات النهائية لاتفاق كبير بين روسيا وإيران، مشيرًا إلى أنَّ التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين مستمر في النمو بشكل مطرد على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة عليهما.

وقال نوفاك خلال اجتماع للجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي، إن “العلاقات بين بلدينا (روسيا وإيران) تتطور بسرعة، مع الحفاظ على حوار سياسي مكثف على مختلف المستويات”.

ولفت إلى أنَّ عمل اللجنة وصل هذا العام إلى “مستوى نوعي جديد”، حيث تم إقامة حوار مستمر بين الإدارات المعنية، مبينًا أنَّه عُقد اجتماع لإدارات الأعمال الروسية والإيرانية.

وأعلن نوفاك أن الإعداد لاتفاقية جديدة بين الدولتين حول التعاون بين روسيا وإيران تدخل مرحلتها النهائية.

وأوضح أنَّ هذه الاتفاقية تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات متعددة الأوجه بين الدولتين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف نوفاك أنَّ روسيا الاتحادية تتوقع في المستقبل القريب تلقي “وجهة نظر الأصدقاء الإيرانيين” بشأن المشروع الذي تم تسليمه في 16 حزيران/يونيو.

وينعقد اجتماع اللجنة الروسية الإيرانية الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي في غروزني في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر برئاسة نوفاك ووزير النفط الإيراني جواد عوجي، ويعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع السادس عشر للجنة.

المصدر: وكالة سبوتنيك