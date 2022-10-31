كهرباء لبنان الى رفع التعرفة 60 ضعفاً : تعرفة بلا تغذية؟

في برنامج الخط الساخن على قناة المنار، تحدث النائب د. حسين الحاج حسن عضو لجنة الطاقة النيابية عن اسباب رفع التعرفة الرسمية لفواتير مؤسسة كهرباء لبنان واستعرض واقع المؤسسة حاليا

واعتبر النائب الحاج حسن ان قرار رفع التعرفة حاليا هو مخالف للقانون لانه يجب ان تجتمع الحكومة مجتمعة للبت فيه وينبغي لمجلس الوزراء ان يتخذ القرار النهائي بعد متابعة الملف بتفاصيله

واكد النائب الحاج حسن ان قرار رفع التعرفة يجب ان يحصل ضمن اطار متدرج وفي ظل طاقة مستدامة وتغذية افضل وبإجماع حكومي وهو ما لم يحصل حتى اليوم

وفي تقرير للزميلة ديما جمعة شرحت بالتفصيل الية رفع التعرفة وتفاصيل الشطور وسعر الكيلو وات، فكم ستبلغ بالارقام التقريبية فاتورة اللبناني في حال رفع التعرفة؟

ماذا يعرف المواطن عن رفع التعرفة وما هو تعليقه عليها، في استصراح للآراء مع الزميلة ديما جمعة

واعتبر الحاج حسن ان المستهلك بحاجة لتوضيح حول خيار تسعير الكيلو وات ما بين 27 و37 سنت واسباب اللجوء الى خيار دون آخر، واستفاض في الشرح عن الهدر وانواعه

وفي اتصال من مواطن مباشر على الهواء ويسكن ضمن العاصمة بيروت، رفع الشكوى رافضا رفع التعرفة واكد ان اننا سنبقى ندفع فاتورتين ولا يمكن السماح بذلك.

وكان للمراسل فادي منصور من طرابلس اطلالة مباشرة على الهواء من امام معمل دير عمار وتحدث عن تغذية المناطق بالفيول واكد منصور ان المعمل سيبقى مقفلا لمدة 40 يوما لانجاز اعمال الصيانة

وفي الختام، اكد مراسل المنار ان حصة الكهرباء من الفيول لن تستفيد منها طرابلس بسبب اعمال الصيانة وتحدث عن سرقة العواميد في المنطقة مما يزيد الازمة، وتحدث عن تحسن الطاقة في لبنان التي اعتبرها بفضل المسيرات فوق كاريش