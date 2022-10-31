بركات : لولا المقاومة لما أقر الترسيم البحري لمياهنا مع فلسطين المحتلة

قال نائب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات انه”غير ممكن ان ياتي رئيس للجمهورية معاد للمقاومة ويجب ان يكون رجل دولة ويعمل لكل لبنان وان لا يدخل بلعبة المحاصصة وبعيد عن العقلية الطائفية ويكون مع ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة”.

وفي مقابلة مع برنامج مع الحدث على قناة المنار اضاف بركات انه”لولا المقاومة لما أقر الترسيم البحري لمياهنا مع فلسطين المحتلة ويجب ان يحافظ اي رئيس للجمهورية على هذا الانجاز الكبير”.

وتابع”لاول مرة تخضع اسرائيل دون استعمال السلاح وهذا مما يؤكد على هشاشة اسرائيل ولا تستطيع شن حرب على لبنان وهذه المقاومة رسمت وكرست معادلة حمايتها للبنان”.

وتساءل بركات “ما هو البديل عن انسحاب الوزراء من الحكومة المستقيلة في ظل الفراغ الرئاسي؟”.

المصدر: موقع المنار