مخزون الغاز في بريطانيا تكفي لـ9 أيام فقط

حذرت Centrica المالكة لشركة British Gas المسؤولة عن توفير الطاقة والخدمات المنزلية في المملكة المتحدة، من أن البريطانيين قد يواجهوا من ثلاث إلى أربع ساعات من انقطاعات الكهرباء يومياً في حال كان هناك نقص في الطاقة هذا الشتاء.

كما حذرت الشركة من أنه لدى المملكة المتحدة إمدادات من الغاز تكفي لـ9 أيام فقط مقارنة بـ103 أيام في فرنسا، بحسب ما نقله إعلام بريطاني.وأعلنت شركة الطاقة أمس أنها ستعيد فتح حقل الغاز الخام -منشأة تخزين تحت بحر الشمال قبالة ساحل يوركشاير- ومن المقرر أن تسهم تلك الخطوة في زيادة سعة الغاز في بريطانيا بنحو 50%.

المصدر: موقع المنار