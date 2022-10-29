هيئة الرئاسة في حركة أمل: من نكد الدهر ان تصبح الدعوة الى الحوار جريمة والنعق في أبواق الشرذمة والتفرقة والفراغ فضيلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 14:12

هيئة الرئاسة في حركة أمل: من نكد الدهر ان تصبح الدعوة الى الحوار جريمة والنعق في أبواق الشرذمة والتفرقة والفراغ فضيلة

منذ 47 mins 29 October، 2022
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