ميقاتي: لن نتحدى أحدا

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أننا “مقبلون على مرحلة جديدة عنوانها الابرز أننا لن نتحدى احدا، ولن نقف بوجه اي أمر يخدم لبنان واهله”.

وفي خلال تفقده أعمال افتتاح معمل “اكوافينا” الجديد في منطقة الباروك، قال: “امام هذه الارزات الشامخة من حولنا اقول أن لا شيء سيجعلنا نيأس بل سننهض من جديد. هذا الانجاز هو فعل ايمان بلبنان وبالصناعة والاستثمار. السياسة ليست فقط مواقف وتحركات، بل هي في جوهرها ايضا توفير الفرص الجيدة للانتاج، وهناك 3 قطاعات اساسية في هذا المجال هي الصناعة والزراعة والسياحة، وهي لا تحتاج الى اموال من الدولة بل الى بيئة جيدة للاستثمار وللعمل. وهذه هي البيئة السياسية المطلوبة لاحتضان المستثمر وتشجيعه على العمل”.

وأضاف: “فلتتوقف المناكفات والتجاذبات رحمة بالناس وبقطاعات الانتاج، لا سيما اننا شهدنا في الصيف الفائت حركة مهمة وتدفقات مالية مهمة من اللبنانيين والسياح. ونحن ننتظر في الفترة المقبلة موسما شتويا واعدا، وقد ابلغني احد السفراء العرب بالامس ان هناك حجوزات مكتملة لمدة خمسة عشر يوما للسفر الى لبنان خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، بمعدل اربع او خمس طائرات في اليوم. فلنتعال عن كل التجاذبات، ولتتكاتف الايادي بعيدا من الحسابات والفئويات والعصبيات، ولنتعاون لمعالجة الاوضاع الصعبة واعادة التعافي الى لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام