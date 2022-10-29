انطلاق مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي في مدينة شيراز – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 29 2022 - 09:54

انطلاق مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي في مدينة شيراز

منذ 1 ساعة 29 October، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة