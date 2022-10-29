انطلاق مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي في مدينة شيراز – موقع قناة المنار – لبنان
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October 29 2022 - 09:54
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمنار: استخراج النفط والغاز هو الأمل الوحيد للبنانيين للخروج من معاناتهم
الرئيس عون للمنار: القوة ضرورية وهي رادعة ويجب أن تكون حامية للحدود وحامية للمجتمع
الرئاسة اللبنانية: المحادثات مع الوفد القبرصي توصلت إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين لبنان وقبرص
النائب جبران باسيل لجريدة الأخبار: أدعو الرئيس ميقاتي للاعتذار ليدعو رئيس الجمهورية لاستشارات نيابية تؤدي لتكليف شخص آخر
باسيل: بحال استمرار الرئيس المكلف سنكون أمام حالة دستورية فريدة مع حكومة لا تمتلك ثقة نيابية ويقاطعها معظم وزرائها
وزارة الطاقة والمياه تطلق 3 مناقصات لشراء مادتي "الفيول أويل A - B" ومادة "الغاز أويل" لصالح مؤسسة كهرباء لبنان
سرايا القدس ـ كتيبة نابلس: مجاهدونا نفذوا عملية إطلاق نار على حاجز المربعة غرب مدينة نابلس وانسحبوا بسلام
إيران: أهالي شيراز يشيعون شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في المدينة قبل يومين
وزير الدفاع الروسي يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بانتهاء التعبئة الجزئية لـ300 ألف شخص للمشاركة بالعملية العسكرية بأوكرانيا
تظاهرات في العاصمة التشيكية براغ للمطالبة بإسقاط الحكومة رفضاً لسياستها تجاه روسيا
الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى بذل كل جهد ممكن لتمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية
الرئيس الأميركي جو بايدن يندد بهجوم استهدف زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في منزلهما في كاليفورنيا
الشرطة الأميركية: الاعتداء على زوج نانسي بيلوسي لم يكن هجوماً عشوائياً
مقتل 72 شخصاً جراء فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن عاصفة استوائية في الفيليبين
انطلاق مراسم تشييع شهداء الهجوم الارهابي في مدينة شيراز
منذ 1 ساعة
29 October، 2022
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شاه جراغ
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