“تجمع العلماء” ندد بالتفجير الارهابي في شيراز

أبرق “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الى الامام السيد علي الخامنئي ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي والى عدد من المسؤولية الايرانيين للتعزية بشهداء التفجير الإرهابي الإجرامي الآثم الذي وقع في مرقد السيد شاه جراغ في مدينة شيراز جنوب إيران.

وندد التجمع بهذه الجريمة، ولفت الى ان “هذا العمل الإجرامي ليس إلا دليلاً على عجز أعداء الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى رأسهم الشيطان الأكبر أمريكا عن فرض إملاءاتهم عليها”، وتابع ان “ذلك لن يثني الجمهورية الإسلامية في إيران عن المضي في مواقفها والتمسك بحقوقها والثبات على مواقفها المؤيدة للمستضعفين في العالم ونصرتها لقضاياهم وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام