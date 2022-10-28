جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شاب على مدخل بيت لحم الشمالي (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 28 2022 - 12:34

جيش الاحتلال يطلق النار تجاه شاب على مدخل بيت لحم الشمالي (فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 28 October، 2022
أخبار موقع المنار

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