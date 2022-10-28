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October 28 2022 - 12:34

الدفاع الصينية: يجب على واشنطن أن تحترم مصالح بكين

منذ 3 ساعة 28 October، 2022
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أخبار دولية - الصين

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تحترم مصالح الصين ومخاوفها إذا كانت مهتمة بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال كيفي: “إذا كان الجانب الأمريكي يعتزم حقا تعزيز العلاقات العسكرية مع الصين، فيجب عليه دعم أقواله بالأفعال وإظهار الصدق، واحترام مصالح الصين واهتماماتها الأساسية، والقضاء على العوامل السلبية التي تؤثر على العلاقات العسكرية بين البلدين”.

وأعلنت الصين في 5 آب/أغسطس تعليق أو إلغاء ثماني آليات تعاون مع الولايات المتحدة بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

المصدر: وكالات

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