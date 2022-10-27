في تحقيقات المنار حول الترسيم: ماذا .. لو لم يُهدّد ؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 21:04
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تحدث في افتتاح معرض سوق أرضي الذي تنظمه مؤسسة جهاد البناء الإنمائية
السيد نصرالله: ما جرى في ملف ترسيم الحدود البحرية هو انتصار كبير جدا للبنان كدولة وشعب ومقاومة وله نتائج ودلالات مهمة
في تحقيقات المنار حول الترسيم: ماذا .. لو لم يُهدّد ؟
منذ 14 mins
27 October، 2022
تقارير مصورة
-
لبنان
في التحقيقِ الثاني من تحقيقاتِ المنار حول الترسيم .. ماذا .. لو لم يهدد ؟
المصدر:
قناة المنار
ماذا لو لم يهدد
ملف الترسيم
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