فيديوغراف| رئيس حزب القوات سمير جعجع تصويب على المقاومة وإنكار حصول الترسيم

08-10-2022
إنكار حصول الترسيم
– إن مسألة ترسيم الحدود البحرية لن تحل قريباً لأنها معقدة أكثر مما يراها البعض ولا اعتقد ان الترسيم قريب
– الحكومات المتعاقبة أعلنت أن على لبنان اعتماد الخط 23 بناءً على استشارة تقنيي الجيش اللبناني ووزارة الاشغال
03-10-2022
إنكار دور المقاومة
– بالنسبة لترسيم الحدود هذه هي المرة الأولى والوحيدة، التي يتصرف فيها حزب الله بشكلٍ منطقي
– بغض النظر عن “العنتريات” الاتفاق هو الذي كان منذ 10 سنوات و”عنتريات” حزب الله للاستهلاك المحلي
– حتى إشعار آخر لا أعتقد أن هناك صفقة عابرة للقارات بالنسبة لتعاطي حزب الله مع موضوع ترسيم الحدود
26-09-2022
مهاجمة مواقف المقاومة
– في حال إعلان المواجهة بعد فشل المفاوضات القرار يعود للحكومة اللبنانية فقط ولا يحق لحزب الله أن يتخذه بمفرده
– موقف حزب الله في الترسيم “غش وخداع” وبسببه تأخّر الإتفاق والترسيم ليس له أي علاقة بالتطبيع مع “إسرائيل”
12-09-2022
تحميل المسؤولية للحكومة
– حكومة تصريف الأعمال لديها مسؤولية كبيرة من ناحية الغاز وعليها أيضاً مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الحدود
05-09-2022
إنكار دعم المقاومة للدولة
– شكر للدول الصديقة لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا على وساطتها وعلى جهودها الداعمة لتسهيل التوصل الى اتفاق
04-09-2022
تحدي المقاومة بالرئاسة
– نريد رئيساً يتحدى كل من يتخذ قراراً سياديا بدلاً عن الدولة إن كان حرباً أو سلمأً أو يتعلق بالسياسة الخارجية
03-08-2022
تحميل المقاومة سبب الانهيار
– هناك عاملان اساسيان اوصلا لبنان إلى هنا مصادرة القرار الخارجي وسوء الإدارة المحلية وخلف ذلك حزب الله
16-07-2022
إتهام المقاومة بتوظيف الملف
– تصعيد حزب الله العسكري عبر المسيّرات والسياسي عبر السيد حسن نصرالله يتعلق بشكل خاص بوضعيته شعبياً
– سلاح حزب الله لا يزال يملك وظيفة والحزب بحاجة لإعادة تغطية نفسه وإبراز نفسه كمقاومة تدافع عن حقوق لبنان
– أراد السيد حسن نصرالله استباق الإنجاز بمسيّرات وتهويل لـ”يقطفها” ويجيّر الاتفاق ويسيّله في رصيده شعبيا وسياسياً
06-07-2022
مهاجمة المقاومة وإنكار دورها
– من غير المقبول اللعب في مسألة الحدود البحرية لغايات حزبية أو استراتيجية غير متعلقة بلبنان
– فاجأنا حزب الله بإطلاق 3 مسيرات باتجاه المنصة التي وضعتها “إسرائيل” على مقربة من الخط 29
– أطالب الحكومة بأن تقول لحزب الله إنها المفاوض ولدى احتياجها لأمر تطلب مساعدة الجيش وليس أي جهة أخرى
29-06-2022
مع قرار الترسيم الرسمي
– أقف خلف الحكومة اللبنانية بموضوع ملف التفاوض على الحدود البحرية إن كانت مع الخط 23 أو مع الخط 29
13-05-2022
مهاجمة المقاومة وإنكار دورها
– ممنوع أن يأتي من يقول أريد إطلاق صاروخ للمحافظة على غاز لبنان بل يجب أن يكون الأمر بيد الدولة وحدها
المصدر: قناة المنار