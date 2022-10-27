“جبهة العمل” استنكرت التفجير الارهابي بشيراز – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2022 - 14:02

“جبهة العمل” استنكرت التفجير الارهابي بشيراز

منذ 1 ساعة 27 October، 2022
جبهة العمل الاسلامي
لبنان

استنكرت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الخميس “بشدة التفجير الإرهابي الدموي الآثم الذي استهدف زوار مرقد السيد أحمد بن الإمام موسى الكاظم في مدينة شيراز جنوبي إيران”. وأشارت إلى أن “هذه العقلية المتحجرة والمتخلفة والجاهلة لأصول الدين والعقيدة والشريعة السمحاء لا تمت إلى الإسلام بصلة، لأن دعوته تكون بالحكمة والموعظة الحسنة”.

وتابعت الجبهة “يجب على علماء المسلمين سنة وشيعة عقد الاجتماعات واللقاءات المشتركة في كل أرجاء المعمورة وإصدار الفتاوى الوحدوية الصادقة المخلصة بعيدا من التبعية والعصبية البغيضة لكشف زيف وتضليل وضلالة هذه المجموعات والكيانات التكفيرية المشغلة والمدعومة من قبل إدارة الشر الأمريكية والدول الغربية وحتى الإقليمية، خدمة لمشاريعهم الاستعمارية ولهيمنة الكيان الصهيوني على منطقتنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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