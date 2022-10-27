الإمام الخامنئي يستنكر الاعتداء الارهابي في شيراز: المرتكبون سيُعاقبون حتمًا

استنكر الإمام السيد علي الخامنئي بشدة الاعتداء الارهابي الذي وقع في شيراز جنوب إيران، وأدّى الى استشهاد وإصابة العشرات من زوار مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر الصادق (عليهما السلام) المعروف بـ “شاه جراغ”.

وقال سماحته في بيان إن “مرتكبي هذه الجريمة سيعاقبون حتمًا”. وأضاف “يجب البحث عن السبب الجذري وراء هذه الجريمة واتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة حيالها”.

ودعا الإمام الخامنئي الى الوحدة في وجه التيار الذي يستبيح أرواح الناس.

وفي ما يلي نصّ البيان:

“إن الجريمة النكراء في مرقد حضرة أحمد بن موسى عليه السلام والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال جعلت القلوب حزينة من المؤكد أن مرتكب هذه الجريمة المؤسفة أو مرتكبيها سيعاقبون، لكن ألم الأحباء وتدنيس مرقد أهل البيت عليهم السلام لن يعوض إلا بالبحث عن السبب الجذري وراء ذلك هذه الكوارث واتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة حيالها علينا جميعًا واجبات التعامل مع يد العدو المحترق وعملائه الخونة أو الجاهلين والغافلين من الأجهزة الأمنية والقضائية إلى النشطاء في مجال الفكر والدعاية وإلى أبناء الشعب الأعزاء يجب أن يتحدوا ضد التدفق الذي يسمح باستخفاف وعدم احترام حياة الناس وأمنهم ومقدساتهم إن الأمة العزيزة والمؤسسات المسؤولة ستنتصر بالتأكيد على مؤامرة الأعداء الشريرة إن شاء الله.

أقدم التعازي لأسر الشهداء في هذه الحادثة ولأهل شيراز ولأمة إيران بأسرها وأدعو الله تعالى بشفاء المصابين”.

المصدر: وكالات ايرانية