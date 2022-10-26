بالفيديو والصور.. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم ارهابي في شيراز جنوبي ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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October 26 2022 - 21:38

بالفيديو والصور.. عشرات الشهداء والجرحى في هجوم ارهابي في شيراز جنوبي ايران

منذ 3 ساعة 26 October، 2022
مرقد السيد شاهجراغ في شيراز
ايران - عربي وإقليمي

قال مساعد الشؤون السياسية والامنية والاجتماعية بمحافظة فارس جنوب ايران ان هجوما ارهابيا استهدف مرقد السيد شاه جراغ (ابن الامام موسى ابن جعفر عليه السلام)، الواقع في مدينة شيراز (مركز المحافظة)، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرج 40 آخرين.

واوضح “اسماعيل محبي بور” في تصريح لوكالة ارنا، مساء الاربعاء، ان هجوما ارهابيا حدث قبل ساعة في مرقد السيد شاه جراغ؛ حيث اطلق عدد من المسلحين النار صوب الزوار.

في سياق متصل، اعلنت مصادر قضائية، انه في حدود الساعة الخامسة و45 دقيقة من مساء اليوم الاربعاء، اطلق 3 مسلحون النار على زوار مرقد السيد شاهجراغ (ع).

ووفقا لهذا التقرير، فقد تم القبض على اثنين من العناصر المسلحة المعتدية، وسط استمرار البحث للعثور على العنصر الارهابي الثالث.

شيراز 1

هجوم شيراز 2
هجوم شيراز 3
هجوم شيراز 5

هجوم شيراز 6

المصدر: وكالة ايرنا + وكالة فارس

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