الخط الساخن|شح مياه الدولة وتلوث مياه الصهاريج: كيف تحركت بلدية الغبيري؟

أكد رئيس بلدية الغبيري معن الخليل في مقابلة مع برنامج الخط الساخن على قناة المنار ان مياه مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان نظيفة، وكشف عن نتائج الفحوصات المخبرية التي قامت بها المفرزة الصحية في بلدية الغبيري وتحدث عن استحداث خلية ازمة الكوليرا.

في جولة صباحية للزميلة ديما جمعة على الارض استفسرت عن الحلول مع المواطنين الذين نقلوا شكواهم من شح مياه الدولة واضطرارهم للاستعانة ببائعي المياه عبر الصهاريج.

وفي اتصال مع رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس، اكد الاخير على التعاون مع بلديتي حارة حريك والغبيري لما فيه مصلحة المواطنين واعلن عن بدء الكشف على مصادر المياه ضمن نطاق بلديته وانه سيتم اعلان نتائج الفحوصات خلال ايام.

ومن سوق الجمال كان اتصال من مواطن تقدم بشكوى على الهواء مباشرة للرئيس معن الخليل حول الفوضى في المنطقة واكد الخليل انه سينزل شخصيا على الارض منذ فجر الغد لمتابعة القضية.وفي الختام، تحدث رئيس بلدية الغبيري عن الاشكالية الحاصلة مع بعض تجار سوق الخضار المركزي وتحدث عن الفساد والاحتكار والمخالفات التي يرتكبها بعض التجار.