هوكشتاين في لبنان اليوم

يزور المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين لبنان اليوم، لـ”وضع اللمسات الأخيرة” على اتفاق الترسيم بحسب بيان لمكتبه.

وقال البيان أن “هوكشتاين سوف يجتمع في بيروت بالرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتعبير عن امتنانه لكل منهم على روح التشاور والانفتاح التي ظهرت خلال المفاوضات، والتي تم وضع أسسها في اتفاق الاطار سنة 2020 بقيادة رئيس مجلس النواب نبيه بري. بعد ذلك سوف يزور هوكشتيان الناقورة لاتخاذ الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ. وبعد ذلك سيقدم الطرفان إحداثيات بحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة”.