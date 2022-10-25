تاس عن مندوب روسيا في فيينا: مبادرة غروسي بشأن سلامة محطة زابوروجيا تتضمن وقف إطلاق النار في المقاطعة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 25 2022 - 17:22

تاس عن مندوب روسيا في فيينا: مبادرة غروسي بشأن سلامة محطة زابوروجيا تتضمن وقف إطلاق النار في المقاطعة

منذ 58 mins 25 October، 2022
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