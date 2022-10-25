أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 25-10-2022

الأخبار

– مغارة النافعة

– «خطأ بروتوكولي» يرجئ زيارة الوفد اللبناني إلى دمشق.. سوريا ولبنان: العلاقات الطبيعية أولاً

– «الطاقة» تحضّر مناقصة استيراد الفيول أويل: حلم الـ 8 ساعات قريباً؟

– المعاهد التعليمية: بازار مفتوح في عالم التدريس

النهار

– “الفولكلور” الانتخابي يتمادى ولا ترسيم مع دمشق

– “القنبلة القذرة”… بين تأكيد روسي ونفي أوكراني وغربي

اللواء

– صدمة سورية لبعبدا: لا موعد للترسيم البحري!

– هوكشتاين يُرجئ «الجلسة الخامسة».. وميقاتي إلى بعبدا بين الوداع والعتاب

الجمهورية

– إيجابيات التأليف ذابت.. الى التصعيد در

– بري لـ”الجمهورية”: لا جلسات قبل التوافق

– توحيد المعارضة يفشل و”الرئيس التوافقي” يقترب

الديار

– تباين بين باريس والرياض … «فيتو» سعودي على دعوة للحوار مع حزب الله

– رسالة سوريّة قاسية في ملف الترسيم… و «إسرائيل» توقّع دون أوهام «بالتطبيع»

– الفراغ الرئاسي بات محتوماً… والجلسة الرابعة تشهد «تصدّع» نواب «التغيير»

البناء

– بريطانيا في عهدة رئيس وزراء من أصول هندية للمرة الأولى… وسوناك: الأولوية للاستقرار

– النواب الـ 13 تفرّقوا ثلاث فرق… ومعوّض بدأ التراجع العكسيّ…وجعجع لا يمانع بقائد الجيش

– الحكومة على نار حامية وتوقعات بولادتها السبت… والخميس توقيع أوراق اعتماد إطار الغاز

الأسرار

البناء

ـ تقول مصادر وول ستريت جورنال الأميركية إن السعودية أبلغت واشنطن عزمها بيع محفظتها من السندات الأميركية إذا تم اتخاذ أي إجراءات تقييدية أو عقابية بحق أوبك على خلفية النزاع القائم حول قرار أوبك تخفيض الإنتاج بمليوني برميل يومياً مع أول تشرين الثاني

ـ قال دبلوماسي أوروبي إنه قرأ نص وثيقة الأمن القومي الأميركي الصادرة منذ أيام عدة مرات ولم يجد فيها أي جواب حول كيفية التصدي لأزمة الطاقة التي كانت دائماً ولا تزال محوراً رئيسياً في أهداف استراتيجية الأمن القومي الأميركي، ولكن مع فارق أن الخطط السابقة أخفقت ولا خطة بديلة

النهار

ـ يُلاحظ أن مرجعاً سياسياً يقنّن إطلاق المواقف في شأن الاستحقاقات الداهمة وسواها، في انتظار تبلور معطيات قد تأتي من الخارج قريباً

ـ يُنقل أن مرجعا حكوميا ردد أمام بعض زواره أنه لن يعطي صهر العهد ما لم يسبق له أن أعطاه إياه خلال السنوات المنصرمة

ـ أبدى رئيس حزب استياءه من عظة أحد المطارنة التي لم ترقَ للمناسبة التي أقامها حزبه في ذكرى أليمة، إذ كان عليه، كما قال رئيس الحزب، أن يتناول ويشدّد على سيرة مَن أقيمت المناسبة في ذكراه

ـ تشهد محطات المحروقات تراجعاً في بيع مادة المازوت على أبواب الشتاء نظراً الى الإرتفاع الجنوني في الأسعار وعجز المواطنين عن شراء هذه المادة.

اللواء

ـ ربطت مصادر دبلوماسية بين إعلان دولة كبرى رغبتها في رعاية المفاوضات البحرية بين لبنان وسوريا، وتأجيل زيارة الوفد اللبناني إلى أجل غير مسمى!

ـ لم يعرف ما إذا كان مناصرو حزب بارز سيشاركون في عراضة الوداع الرئاسية، أم الإكتفاء بزيارة مع وفد رفيع الى مقر الإقامة الجديد

ـ استفسر ملحقون عن مصدر مخاوف بعض الجهات من تطورات أمنية إذا ما وقعت «الفوضى الدستورية» التي تحدَّث عنها التيار الحاكم لتاريخه..

الجمهورية

ـ قال مرجع بارز ممازحاً عن الإنجاز الذي تعتمد أحد الشخصيات أن ينسبه إليه : يبدو أنه عاصر العهد الجيولوجي الأول الذي ادى إلى انفصال صخرة الروشة عن بيروت

ـ صارح نائب مستقل أحد المعنيين باستحقاق أساسي بأن عدم دعمه له يعود إلى أن لديه صبغة فاقعة لناحية علاقاته الخارجية

ـ راجت معلومات ان أحد الأحزاب واصل الإلتزام بالمنح المدرسية لطلاب إحدى الجامعات التي يتمتع فيها بنفوذ كبير و معظم هؤلاء هم من منطقة معينة

المصدر: صحف