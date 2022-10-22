نجاة مواطن بعد سقوط سيارته من على جسر الرميلة شمال صيدا

نجا مواطن لبناني السبت من الموت المحتم بعد خروج سيارته على جسر الرميلة عند مدخل مدينة صيدا الشمالي(جنوب لبنان)، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة إن “شخصا يدعى (ف.ص) نجا بأعجوبة من حادث سير وقع على جسر الرميلة عند مدخل صيدا الشمالي”، ولفتت الى ان “السائق فقد السيطرة على سيارته من نوع كيا ما أدى إلى اصطدامها بالسياج الحديدي الجانبي للجسر وعمود إنارة في المكان، قبل أن تسقط مع السياج على الطريق المحاذية للجسر، حيث أصيب بكسور وجروح مختلفة في أنحاء جسده”.

وتابعت الوكالة “عملت سيارات الإسعاف على نقله إلى مركز لبيب الطبي للمعالجة، فيما حضرت عناصر من القوى الأمنية وفتحت تحقيقا بالحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام