بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2022 - 20:32

بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية

منذ 2 ساعة 21 October، 2022
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