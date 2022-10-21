بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 21 2022 - 20:32
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رئاسة الجمهورية اللبنانية: ما تحقق على صعيد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو نتيجة قرار لبناني يعكس وحدة الموقف الوطني
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انفجاران يهزان مرفأ الضبة اليمني بالتزامن مع دخول ناقلة نفطية الى المرفأ لنقل مليوني برميل من الخام المنتج غرب حضرموت
اشتعال حرائق في رصيف ميناء الضبة النفطي القريب من مدينة المكلا شرق اليمن عقب دوي الإنفجارات فيه
الحرس الثوري الايراني يعلن تفكيك شبكة تهريب للاسلحة في محافظة كيلان ويلقي القبض على أعضائها
مستوطنون وجنود الاحتلال الصهيوني يعتدون على قاطفي الزيتون شرق بلدة قفين شمال طولكرم
الهلال الأحمر الفلسطيني: 64 اصابة خلال مواجهات بيت فوريك وحوارة في قضاء نابلس
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مسجداً في حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك
وزارة الدفاع الروسية: دمرنا مخزناً لأسلحة أجنبية الصنع في منطقة خيرسون
الخارجية الإيرانية بشأن العقوبات الكندية: جنون العقوبات التي تفرضها واشنطن تحول إلى فيروس ينتقل بسرعة إلى أصدقائها
البحرية الايرانية تعلن توقيف مسيرتين مائيتين أمريكيتين عرضتا الملاحة للخطر في أعالي المحيطات والبحر الأحمر
وزيرة شؤون مجلس العموم البريطاني بيني موردنت تعلن ترشحها لتولي رئاسة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء
بيان هام للقوات المسلحة اليمنية خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية
منذ 2 ساعة
21 October، 2022
عاجل
القوات المسلحة اليمنية
اليمن
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