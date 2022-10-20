هل يصدر المجلس الدستوري نتائج الطعون الانتخابية اليوم؟

تحدثت معلومات صحافية عن امكانية أن يصدر المجلس الدستوري اللبناني اليوم الخميس بعضا من نتائج الطعون الانتخابية التي قدمت بعيد الانتخابات النيابية التي جرت في أيار/مايو الماضي، علما ان المجلس سيعقد جلسة له عند العاشرة صباحا.

وبالسياق، أشارت صحيفة “البناء” الى ان “المجلس الدستوري يعقد جلسة حاسمة اليوم لإعلان نتائج الطعون الانتخابية، والتي بلغت 15 طعنا”، وتابعت “تترقب الأوساط السياسية نتيجة الطعون وتداعياتها على التوازنات في المجلس النيابي في خضم معركة رئاسة الجمهورية، إذ من الممكن أن توفر أكثرية نيابية لفريق إذا صحّت المعلومات عن فوز النواب الخاسرين فيصل كرامي وإبراهيم عازار ومروان خير الدين وما يُشاع عن فوز المرشح العلوي المدعوم من التيار الوطني الحر في طرابلس”.

واضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها قولها إن “المجلس الدستوري سيعلن النتائج على دفعات وليس دفعة واحدة وتتلخّص الاحتمالات بين إبطال نيابة وإعلان فوز المرشح الذي قدّم الطعن، أو إعادة الانتخابات”.

المصدر: الصحف البنانية