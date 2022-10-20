حداد عام وإضراب شامل يعم الأراضي الفلسطينية بعد استشهاد عدي التميمي

عمَ، صباح اليوم الخميس، أرجاء الأراضي الفلسطينية، الإضراب الشامل حداداً على روح الشهيد عدي التميمي.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الإضراب العام، حداداً على روح الشهيد الفدائي عدي التميمي، الذي ارتقى شهيداً وهو يواجه جنود الاحتلال.

وفي القدس، أغلق الشبان المقدسي شوارع القدس المحتلة، التزاماً بالإضراب العام والشامل.

وأعلنت النقابة العامة لعمال النقل بالضفة المحتلة، الاضراب الشامل، استجابة لنداء القوى الوطنية غدا الإضراب الشامل في جميع النقل العام.

ودعت النقابة كافة السائقين المشاركة في الفعاليات والمسيرة التصعيد ضد الاحتلال على نقاط التماس.

كما أعلن اتحاد المعلمين، الإضراب في جميع المدارس والمديريات في الضفة، حداد على روح الشهيد عدي التميمي.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب صدر عنه، “حداد على روح الشهيد البطل عدي التميمي المقاوم المغوار، واستجابة لنداء القوى الوطنية غدا اضراب شامل في جميع المدارس والمديريات والوزارة”.

كما نعت، لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الخميس، الشهيد البطل عدي كمال التميمي، الأيقونة التي أشرقت في سماء فلسطين، الملهم الذي رسم معالم الطريق للشباب الفلسطيني من بعده، الأسطورة التي تحققت على الأرض المباركة، أرض القدس الثائرة.

وتوجه اللجنة أعطر التحيات وأطيبها للقدس عاصمة فلسطين؛ ولمخيم شعفاط مسقط رأس الشهيد؛ وللضفة الغربية الثائرة، ودعت الشباب الثائر في جميع أراضينا المحتلة للسير على درب الشهيد، وأن يوقدوا من دمائه مشاعل التحرير القادم لا محالة.

وأعلنت لجنة المتابعة الحداد العام في قطاع غزة، معلنةً عن فتح بيت عرس للشهيد لاستقبال المهنئين باستشهاده؛ وذلك في ساحة الجندي المجهول بعد صلاة العصر مباشرة .

المصدر: فلسطين اليوم