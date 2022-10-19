الشيخ البغدادي: سنعمل من خلال القوانين الصحيحة لحفظ ثروات لبنان

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي “على ضرورة أن يتنبه الشعب اللبناني بمختلف طوائفه إلى حقيقةٍ مرّة، وهي أنّ الذي أوصلهم إلى هذا المستوى من الفقر من خلال سرقة أموالهم وهدر المال العام هم المسؤولون الذين يُنفّذون الأجندة الأمريكية ، مؤكدا أنّ المقاومة استطاعت أن تصنع معادلة ردع حقيقية حمت الشعب اللبناني وحفظت له ثرواته عبر ترسيم الحدود البحرية من خلال معادلة القوة التي لا تقبل المساومة ولا يمكن أن تُفرّط بحبّة تراب من أرض الوطن”.

واضاف: “كما عملنا على الحصول على هذه الثروات، سنعمل بكل إمكاناتنا لحمايتها من الفاسدين، ولن نسمح لهم بمدّ اليد عليها من خلال القوانين الصحيحة وهذه مسؤولية شرعية ووطنية لايمكن لنا أن نفرّط بها”.

واكد الشيخ البغدادي خلال لقاءٍ فكري في الضاحية الجنوبية لبيروت بمناسبة ولادة الرسول الأعظم (ص)- ان “هذه المناسبة يجب أن تكون عنواناً جامعاً لوحدة المسلمين من خلال نبذ التفرقة والعمل على الأليات المشتركة فيما يخصّ مصالح الجميع، ورفض مشاريع التكفير التي ترعاها أمريكا وإسرائيل والسعودية، كذلك يجب أن تكون هذه المناسبة معبراً للوحدة الوطنية حيث يجب أن تنبذ الطوائف كلّ الفاسدين وتبتعد عن العصبيات التي تحميهم، وبهذا نكون قد أحيينا هذه المناسبة بما يُرضي صاحبها”.