الامام الخامنئي: من كان يقول إن المسيّرات الإيرانية صور مفبركة يحذر الآن من خطورتها ويريدون مساءلتنا لمن نبيع أسلحتنا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2022 - 13:46

الامام الخامنئي: من كان يقول إن المسيّرات الإيرانية صور مفبركة يحذر الآن من خطورتها ويريدون مساءلتنا لمن نبيع أسلحتنا

منذ 24 mins 19 October، 2022
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