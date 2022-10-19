تغطية| “حماس” تعود إلى سوريا ضمن وفد من فصائل المقاومة الفلسطينية

يعقد الرئيس السوري بشار الأسد لقاءً مع وفد الفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، ومن بين الفصائل ممثل حركة “حماس”، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية.

حضور حماس ضمن الوفد الذي يزور دمشق، هو تطور لافت وهام في سياق علاقة الحركة مع سوريا، والتي شهدت قطيعة دامت عشر سنوات على خلفية موقف الحركة من الحرب السورية. الزيارة لم تكن بالمفاجئة، إذ أكدت حماس أمس الثلاثاء أنّ “وفداً من قيادة الحركة سيصل إلى دمشق في زيارةٍ رسمية للمرّة الأولى منذ العام 2012”.

وتأتي الزيارة، حسبما أشار مراسل قناة المنار في دمشق محمد عيد، بعد مفاوضات غير علنية بين الحركة والقيادة السورية، بوساطة من حزب الله، تحديداً أمينه العام السيد حسن نصر الله، ناقشت الخلافات التي غادرت الحركة على إثرها دمشق.

وأعلنت “حماس” في بيان صدر عنها في 15 أيلول/سبتمبر الماضي حمل رسائل وموشرات هامة، في ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، عن استئناف هذه العلاقة، مشيرة إلى أن دمشق “احتضنت الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة لعقود من الزمن”. وذكرت أنّ هذا القرار يصبّ في “خدمة الأمة وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة”.

وفي تفاصيل الزيارة، أعلن مراسل المنار أنه “لن يكون هناك لقاءٌ على حدى بين ممثل حماس والرئيس الأسد، بل سيكون اللقاء ضمن وفد كبير من الفصائل العائد من الجزائر”.

ولفت المراسل نقلاً عن أوساط سورية، أن الأخيرة “ترفعت عن الجراح، ونزلت عند خاطر الأمين العام لحزب الله، لما لذلك من انعكاس ايجابي على محور المقاومة ككل”.

هذا وسيعقب اللقاء بين الأسد والفصائل اجتماعاً بين كل الفصائل سيحضره السفير الفلسطيني في دمشق سمير الرفاعي في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في منطقة المزرعة لمناقشة عدة قضايا على رأسها عودة العلاقات بين حماس ودمشق، الترتيبات المتعلقة بالمصالحة الفلسطينية، والترتيبات في قمة الجزائر المرتقبة الشهر المقبل.

يُذكر أن عودة العلاقات تأتي في توقيت هام جداً، حسبما أكد القيادي الفلسطيني البارز خالد عبد المجيد، قائلاً “إننا نشهد انتفاضة غير مسبوقة في الضفة الغربية، إذ ربما تمهد المصالحة بين الفصائل وبين حماس وسورية لانتفاضة كبيرة ينتظرها الشعب الفلسطيني”، مضيفاً أنه “لم يكن هناك شروط مسبقة لعودة العلاقات بين حماس والنظام السوري”.

المصدر: موقع المنار