أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة ليوم الثلاثاء 18-10-2022

البناء

ـ وصف خبير استراتيجي الدور الذي تلعبه شركة غاز بروم في الحرب العالمية الثالثة بالدور الذي لعبته ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية باعتبار كل منهما الحصن الذي حمى روسيا وغيّرت عبره وجه الحرب، حيث كانت خطة الغرب إسقاط موسكو عبر انهيار الروبل بدل إسقاطها بانهيار الجيش.

ـ قال مرجع بارز إن إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية المهلة الدستورية يتوقف على تفاهم حركة أمل والتيار الوطني الحر بدعم حزب الله، كما يتوقف على افتراق حزبي القوات والاشتراكي وتوزّع الحلفاء بينهما، وإن إنجازه بعد نهاية المهلة يتوقف على تفاهم إيراني أميركي يجذب السعودية وفرنسا.

النهار

ـ أبدى مرجع سياسي بارز في مجالسه مخاوفه وقلقه من اهتزازات أمنية، وأقله حصول فوضى، ربطا بالأوضاع الاجتماعية المتردية.

ـ عُلم أن محاولات بعض المرجعيات السياسية لتلقي دعم من بعض الدول على خلفية تقديم مساعدات طبية ومدرسية دونها عقبات خلافًا للمراحل السابقة.

ـ يقول أحد النواب المخضرمين، إن عجقة الموفدين في بيروت هي تعبيد للطريق قبل التسوية الكاملة، لكنها ليست على نار حامية.

اللواء

ـ ما تزال عاصمتان معنيَّتان باتفاقية تزويد لبنان بالكهرباء والغاز تنتظران تحويل وعود عدم التعرُّض لعقوبات قيصر، من دون ترجمة على الرغم من مرور سنة على هذه الوعود!

ـ تتعرض الفواكه والخضار اللبنانية للتصدير الى بعض دول المنطقة، الأمر الذي جعل أسعارها تخرج عن السيطرة من دون حسيب أو رقيب..

ـ تساءل مراقب إقتصادي عن دور مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، وعن السبب لامتناعه عن استخدام صلاحياته القانونية في تعطيل أي قرار أو تعميم للحاكم، الذي يتعرض لانتقادات لا تتوقف من قبل تيار موالٍ؟

الجمهورية

ـ لم يُفاجأ أحد السفراء الأجانب بموقف لبنان الرسمي على الرغم من انعكاسه السلبي على سياسة بلاده ولكنه أبدى تفهّمًا غير متوقع.

ـ تساءل مصدر مطلع عما اذا كانت هناك قطبة مخفية وراء استمرار ارتفاع سعر الدولار في حين يتعيّن العكس بعد الإتفاق النفطي.

ـ مسؤولون في دولة عربية كبيرة نصحوا مرجعًا روحيًا زارها بالإسراع في إنجاز الإستحقاق الرئاسي ليفيد لبنان من تطورات معينة.

المصدر: صحف