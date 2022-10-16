تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: سيادتنا خط أحمر ونرفض مبدأ “بلد واحد ونظامين” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2022 - 22:14

تايوان ردا على تصريحات الرئيس الصيني: سيادتنا خط أحمر ونرفض مبدأ “بلد واحد ونظامين”

منذ 4 ساعة 16 October، 2022
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