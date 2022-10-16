المستوطنون يحرقون مدرسة “عوريف” جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 16 2022 - 13:00

المستوطنون يحرقون مدرسة “عوريف” جنوب نابلس

منذ 2 ساعة 16 October، 2022
نابلس
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتدى مستوطنون، فجر الأحد على مدرسة عوريف الثانوية للبنين، جنوب نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطني “يتسهار” اقتحموا قرية عوريف فجراً، واحرقوا غرفة الإدارة في مدرسة عوريف، وحطموا زجاج عدد من النوافذ.

نابلس

يُذكر أن مدينة نابلس وبلداتها وقراها تتعرض لحصار مشدد من قبل قوات الاحتلال، كما كثف المستوطنون من هجماتهم واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم، وأحرقوا متنزها ومركبات وبركسات ودمروا عشرات المحال التجارية والمنازل، كما هاجموا المركبات على الطرق المحيطة في نابلس والتي تربطها بعدة محافظات، وذلك بحماية قوات الاحتلال.

نابلس

المصدر: فلسطين اليوم

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