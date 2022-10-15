الدفاع الروسية: مقتل حوالي 500 جندي أوكراني وتدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 15 2022 - 15:02

الدفاع الروسية: مقتل حوالي 500 جندي أوكراني وتدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية (روسيا اليوم)

منذ 33 mins 15 October، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة