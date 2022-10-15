نواب بعلبك الهرمل: لإيلاء هموم الناس الاهتمام المطلوب.. وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بموعده

رأى تكتل نواب بعلبك الهرمل النيابي ان “الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق مفصلي وهام، وعلى المكونات السياسية والنيابية في لبنان إيلاؤه الأهمية المطلوبة لناحية التفاهم على انتخاب رئيس الجمهورية، يشكل صمام أمان للبنان وشعبه، ويحافظ على ثوابته في الدفاع عن سيادته وأرضه وترابه ومياهه وسمائه، وكذلك في حفظ مقدراته وحقه في ثرواته الطبيعية، بالارتكاز إلى قوة الحق والمقاومة في ردع العدوانية الصهيونية ومن يتربص بلبنان شرا”.

ودعا التكتل “لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده الدستوري وعدم الإصغاء إلى أي إملاءات خارجية”، واكد على “سياسة الحوار البناء بين جميع القوى السياسية من خلال الاستمرار في خطوات التحصين لوحدتنا الوطنية التي هي السبيل لحفظ وطننا وحفظ مستقبل اجياله”.

كما دعا التكتل إلى “ضروره تحمل الجميع مسؤولياتهم في الإنقاذ والمسارعة إلى تشكيل حكومة تضع على عاتقها العمل على انتظام المؤسسات، عبر تنفيذ رؤيتها الاقتصادية واتخاذ خطوات إنقاذية في جميع الميادين المالية والاجتماعية والاقتصادية، بعيدا عن الاشتراطات الدولية والاقليمية بما يؤدي إلى إيصال البلد إلى بر الأمان”.

وطالب التكتل “المسؤولين في الدولة إلى إيلاء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهموم الناس على أبواب الشتاء، الاهتمام المطلوب”، وشدد على “ضرورة العمل على تامين التغذية الكهربائية، وإجراء إصلاحات بنيوية في خطوط النقل ومحطات التحويل، والنظر بعين الرعاية والاهتمام إلى مصالح العباد والمؤسسات التي تأثرت سلبا في ظل غياب خدمات الكهرباء في المنطقة وكل لبنان”.

من جهة ثانية، دعا التكتل “وزارة الصحة والإدارات والمؤسسات المعنية إلى اتخاذ أقصى الإجراءات لمحاصرة انتشار وباء الكوليرا، والمحافظة على الصحة والسلامة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام