‏أطعمة تساعد على زيادة التركيز عند الاطفال

تحدد السنوات الأولى من حياة الأطفال الأسس اللازمة للصحة العقلية، كما أن ‏الغذاء الذي يتناولونه يمكن أن يؤثر في إدراكهم وحالتهم المزاجية ومهاراتهم ‏الحركية وكذلك تطورهم اللغوي.‏

وتقول الطبيبة “أوما نايدو” بجامعة هارفارد: “كمتخصصة في الصحة النفسية والتغذية، اكتشفت أن ‏الغذاء الغني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض الفوليك والحديد واليود والزنك ‏والكولين والفيتامينات ‏AوB12‎‏ وD‏ تدعم وظائف الدماغ والسلوك والتعلم، كما أن ‏تجنب تناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على سكريات أمر ضروري كذلك ‏لتعزيز الصحة العقلية للأطفال”.‏

ويعرف عن الأطفال صعوبة تقبلهم لجميع الأطعمة، بل إنهم يحاولون تفضيل نوع ‏من الغذاء على آخر، ومن ثم، يجب على الآباء والأمهات الابتكار والتنويع، وفيما ‏يلي 6 أغذية سوف تساعد على بقاء الطفل حاد التركيز:‏

‏1.‏ العصائر الغذائية: تعد العصائر وسيلة جيدة لجذب الأطفال لتناول الكثير من المواد الغذائية وربما ‏إخفاء بعض الأطعمة عالية القيمة داخل تلك العصائر والتي ربما لا يتقبلها الطفل ‏في الأحوال العادية..يمكن حتى إطلاق عليها اسم “اللبن المخفوق” المعروف باسم ‏‏”ميلك شيك”.‏

ولكي يكون المشروب غنياً بالعناصر الغذائية المختلفة، يمكن إضافة الخضروات ‏الورقية الغنية بالألياف وأحماض الفوليك مثل السبانخ والليفت وكذلك بذور الشيا أو ‏الجوز للحصول على أحماض “أوميغا3″ والألياف والبروتين، ثم يمكن إضافة ثمرة ‏أفوكادو من أجل الحصول على الدهون الصحية متبوعة بالتوت الأزرق الغني ‏بمضادات الأكسدة.‏

ويمكن إضافة الزبادي العادي غير المُحلى ضمن العصير الكريمي لزيادة مستويات ‏البروتين والبروبيوتيك الصحي المعوي الذي يعزز الحالة المزاجية.‏

2.‏ الخضروات المقلية في المنزل: يعد تناول مجموعة متنوعة من الخضروات الملونة أمراً مهماً للغاية للحصول على ‏ما يكفي من الألياف والمغذيات النباتية، بالإضافة إلى تغذية كل من صحة الأمعاء ‏والصحة العقلية.‏

ويمكن استخدام أفران المقلاة الهوائية في قلي الجزر والفاصوليا والكوسة لكي ‏تضيف لمسة مقددة للطعام دون قلي عميق مع إمكانية وضع الفلفل الأسود والكركم ‏وإكليل الجبل والزعتر والبقدونس.‏

3.‏ الحمص المنزلي: البقوليات تعد بمثابة مصادر نباتية صحية للحديد والزنك والبروتين والألياف، وتفيد ‏نمو الدماغ، والحمص المنزلي طريقة جيدة لدمج البقوليات في النظام الغذائي للطفل ‏من خلال دمجه مع شرائح التفاح أو الجزر أو الكرفس المقطّع إلى شرائح رفيعة أو ‏البازلاء السكرية.‏

كما أن إضافة بعض الألوان إلى الحمص يجعله أكثر جاذبية للأطفال مثل حمص ‏جزر برتقالي فاتح أو حمص بنجر بنفسجي غامق.‏

4.‏ أسماك السالمون: إن تقديم الأسماك للطفل في سن مبكرة يزيد من تناول البروتينات قليلة الدسم ‏والغنية بالفيتامينات لبقية حياته، ويوفر سمك السلمون مصدراً جيداً لفيتامين ‏B12‎‏ ‏وأوميغا 3، اللذين يعززان نمو الدماغ الصحي والحالات المزاجية السعيدة.‏

5.‏ البيض: يعد البيض مصدراً ممتازاً لفيتامينات ‏A‏ و ‏D‏ و ‏B12‎‏ التي تعزز الدماغ، إلى جانب ‏الكولين الهام للأطفال خاصة الصغار حيث ثبت أنه يحسن نمو الدماغ والذاكرة ‏طويلة المدى.‏

وعلاوة على ذلك، يحتوي البيض على قدر من فيتامين ‏E‏ وأيضا أوميغا 3”.‏

6.‏ كرات اللحم: يمكن للأمهات دمج بعض الألياف النباتية والخضروات المغذية في النظام الغذائي ‏للأطفال من خلال كرات اللحم، ولتبدأ الأم مثلاً بالفاصوليا والعدس أو لحم الديك ‏الرومي المسحوق وإضافة السبانخ والكوسة.‏

كذلك، تمثل بذور الكتان مصدراً غنياً للحصول على أوميغا 3 مع إضافتها إلى ‏كرات اللحم وقليها كأفضل طريقة مفضلة لدى الأطفال.‏

المصدر: cnbcarabia