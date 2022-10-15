المغرب يمر بأصعب مرحلة جفاف منذ 30 عاماً

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس أنّ بلاده تمرّ بمرحلة هي الأصعب منذ ثلاثة عقود بسبب أزمة الجفاف، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم اتخاذ مشكلة المياه كموضوع للمزايدات السياسية.

وقال العاهل المغربي خلال افتتاح الدورة البرلمانية الأولى لهذا العام: “المغرب يمر بمرحلة صعبة هي الأشد منذ 30 عاماً بسبب أزمة الجفاف. يجب اتخاذ تدبير عاجلة للحفاظ على الموارد المائية فمشكلة الجفاف ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية”.

ودعا إلى “التعجيل بتفعيل مخطط جديد للماء وضرورة إطلاق مبادرات أكثر طموحاً، كما يجب القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للماء، ولا ينبغي أن تكون مشكلة المياه موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”.

ويعاني المغرب، الذي تمثل الزراعة القطاع الأساسي في اقتصاده، من توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة.

ويتوقع أن يستفحل الأمر في أفق العام 2050 بسبب تراجع الأمطار بنسبة 11%، وارتفاع درجات الحرارة بمعدل 1,3 درجة مئوية، بحسب تقرير لوزارة الزراعة المغربية.

المصدر: الميادين