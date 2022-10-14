بعد موافقة لبنان على الترسيم.. انطلاق المسار نحو الناقورة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 22:12

بعد موافقة لبنان على الترسيم.. انطلاق المسار نحو الناقورة

منذ 2 ساعة 14 October، 2022
تقارير مصورة - لبنان

بعد اعلان لبنان موافقته على وثيقة تعيين الحدود، ما هو المسار الى الناقورة؟

المصدر: قناة المنار

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