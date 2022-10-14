الشيخ يزبك: لتشكيل حكومة تامة الصلاحيات والحوار الجاد لانتخاب رئيس للجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 19:42

الشيخ يزبك: لتشكيل حكومة تامة الصلاحيات والحوار الجاد لانتخاب رئيس للجمهورية

منذ 38 mins 14 October، 2022
الشيخ محمد يزبك
لبنان

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “الوضع الذي وصلنا إليه في حاجة إلى تضافر الجهود وتشابك الأيدي لإيقاف التدهور والمباشرة بخطط إنقاذية ولا يجوز الاستخفاف والتهاون بمصير الوطن”.

وقال الشيخ يزبك الجمعة “المطلوب من الجميع الإسراع في تشكيل حكومة تامة الصلاحيات والحوار الجاد للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية جامع غير مفرق في المهلة الدستورية”، ورأى انه “لا يعجز المسؤولون على اختلاف مشاربهم أن يحققوا ذلك، إذا تنازلوا عن اعتباراتهم الخاصة من أجل الوطن”.

وأشار الشيخ يزبك إلى أن “وحدة الموقف للرؤساء، وبالاستناد إلى الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، أثمرت انتزاع حقوق لبنان الغازية والنفطية، لترسيم الحدود البحرية، والمباشرة بالتنقيب، بعد زمان طويل لم يُتمكن من ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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