الشيخ يزبك: لتشكيل حكومة تامة الصلاحيات والحوار الجاد لانتخاب رئيس للجمهورية

أكد رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “الوضع الذي وصلنا إليه في حاجة إلى تضافر الجهود وتشابك الأيدي لإيقاف التدهور والمباشرة بخطط إنقاذية ولا يجوز الاستخفاف والتهاون بمصير الوطن”.

وقال الشيخ يزبك الجمعة “المطلوب من الجميع الإسراع في تشكيل حكومة تامة الصلاحيات والحوار الجاد للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية جامع غير مفرق في المهلة الدستورية”، ورأى انه “لا يعجز المسؤولون على اختلاف مشاربهم أن يحققوا ذلك، إذا تنازلوا عن اعتباراتهم الخاصة من أجل الوطن”.

وأشار الشيخ يزبك إلى أن “وحدة الموقف للرؤساء، وبالاستناد إلى الثلاثية الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، أثمرت انتزاع حقوق لبنان الغازية والنفطية، لترسيم الحدود البحرية، والمباشرة بالتنقيب، بعد زمان طويل لم يُتمكن من ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام