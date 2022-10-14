الصحة الفلسطينية : استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد “رئيس وحدة الإجازة والترخيص” متأثرًا بإصابته في رأسه برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 16:52

الصحة الفلسطينية : استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد “رئيس وحدة الإجازة والترخيص” متأثرًا بإصابته في رأسه برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي

منذ 3 ساعة 14 October، 2022
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