الصحة الفلسطينية : استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد “رئيس وحدة الإجازة والترخيص” متأثرًا بإصابته في رأسه برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2022 - 16:52
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الإمام السيد علي الخامنئي لدى استقباله المشاركين بمؤتمر الوحدة الإسلامية: معاناة الأمة بالوقت الراهن سببها عدم وحدتها
الإمام الخامنئي: الوحدة تعني حماية مصالح الأمة الإسلامية ولهذا يجب تحديد هذه المصالح والتوافق عليها بين الدول الاسلامية
الإمام الخامنئي: من الواضح اليوم أن خارطة العالم السياسية آخذة بالتغيير وأن النظام الاحادي القطب أصبح مرفوضا
الرئيس عون أمام وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية: اتفاق الترسيم سيشكل مدخلا أساسيا لمواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية
وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية: يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء الشهر لأن لبنان لا يحمل خطر الفراغ في السلطة
الرئيس ميقاتي بعد لقائه الوزيرة الفرنسية: لمؤازرة لبنان بحل أزمة النازحين السوريين وإعادتهم لبلادهم
الرئيس بري خلال لقائه الوزيرة الفرنسية: نشكر فرنسا في انجاح عملية ترسيم الحدود البحرية وتلبية شركة "توتال" لمطالب لبنان
الرئيس نبيه بري: نص ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة لا يستلزم نقاشا بالمجلس لأنه ليس اتفاقا مع كيان العدو
النائب جبران باسيل: رغم العقوبات الاميركية شاركت شخصيا في المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية
وزير الطاقة وليد فياض يكشف عن رغبة قطرية في الدخول إلى تحالف التنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9
وزارة المالية: قبض المساعدات الاجتماعية للعسكريين عن أيلول اعتباراً من السبت وللمدنيين بدءاً من 19 من الشهر الجاري
السيد هاشم صفي الدين: اللبنانيون مدعووّن إلى الحد الأدنى من التفاهم حول المصلحة الوطنية لإنقاذ لبنان
الشيخ محمد يزبك: المطلوب الاسراع بتشكيل حكومة والحوار الجاد للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية
الشيخ علي دعموش: انتزاع لبنان حقوقه النفطية انجاز وطني تحقق بفعل قوة وصلابة الموقف وليس منّة من الأميركي والإسرائيلي
مراسل المنار: شهيد وعدد من المصابين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة
الشيخ علي الخطيب: نأمل أن ينسحب انجاز ترسيم الحدود البحرية التاريخي على مسار تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال الاشتبكات في جنين
سرايا القدس ــــ كتيبة جنين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات من نقطة صفر مع قوات الاحتلال ويمطرونها بصليات من الرصاص
مهجة القدس: إستشهاد الأسير محمد ماهر السعيد (18 عاما) من مخيم جنين في مستشفى "تل هشومير"
أعداد كبيرة من المستوطنين الصهاينة تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك وتؤدي طقوساً تلمودية
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم حول الأحداث المتصاعدة في القدس والضفة الغربية
اليمن: وفد فني سعودي يزور الاسرى السعوديين الذين وقعوا في قبضة الجيش اليمني واللجان الشعبية ويثني على حسن التعامل معهم
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن: نأمل أن تكون زيارة الوفد السعودي بوابة للوصول إلى حل شامل لهذا الملف الإنساني
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا أجد حالياً حاجة للقاء الرئيس الأميركي ونجحنا بتجنيد 200 ألف جندي في التعبئة الجزئية
الرئيس الروسي: تصريحات ماكرون باتهام روسيا إشعال الصراع بين أذربيجان وأرمينيا غير مقبولة وتفتقر إلى فهم مسار الصراع
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: التفاوض مع الغرب ممكن لكنه يحتاج إلى ظروف محددة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: وضع محطة زابوروجيا النووية لا يمكن تحمله ونحتاج إجراءات فورية لحمايتها
الشرطة الأميركية: 5 قتلى بينهم ضابط في إطلاق نار في مقاطعة رالي بولاية كارولينا الشمالية
الصحة الفلسطينية : استشهاد الطبيب عبد الله الأحمد “رئيس وحدة الإجازة والترخيص” متأثرًا بإصابته في رأسه برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي
منذ 3 ساعة
14 October، 2022
استشهاد الطبيب عبدالله الاحمد
الصحة الفقلسطينية
العدو الاسرائيلي
فلسطين
مستشفى جنين الحكومي
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