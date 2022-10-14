البنك الدولي: وباء كورونا أدى إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع عالميا

أفاد تقرير جديد صادر عن البنك الدولي بأن كورونا أدى إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع عالميا، وأن الهند تحملت العبء الأكبر من الأعداد الهائلة للأشخاص الذين سقطوا في براثن الفقر بسببه.

وقال البنك الدولي في أحدث تقرير له بعنوان “الفقر والازدهار المشترك 2022: تصحيح المسار”، إن ما يقرب من 71 مليون شخص في جميع أنحاء العالم قد دفعوا إلى براثن الفقر المدقع بسبب الوباء، مشيرا إلى أن الهند تمثل 56 مليونا، أو ثمانية من كل 10 أشخاص (79 في المئة) تم دفعهم نحو الفقر المدقع في عام 2020، مما يؤكد العبء الهائل للوباء في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الهند شهدت “انكماشا اقتصاديا واضحا” في نفس العام، موضحا أن “وباء كوفيد-19 لم يبطئ النمو فحسب، بل عكس التقدم الذي حققته العديد من البلدان في العقود الأخيرة للحد من الفقر، حيث أدى إلى قلب حياة العديد من الناس، وأدى إلى توقف شبه تام للصناعات، وعطل الأنشطة الاقتصادية العالمية”.

وأفاد بأن “الوباء أصاب الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأدى إلى ارتفاع معدل الفقر المدقع العالمي، الذي ارتفع من 8.4 في المائة في عام 2019 إلى 9.3 في المائة في عام 2020.

المصدر: الاندبندنت