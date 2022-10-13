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October 13 2022 - 23:28

تقرير مصور | باكستان تحتفل بالمولد النبوي الشريف

منذ 2 ساعة 13 October، 2022
باكستان تحتفل باسبوع الوحدة الاسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف
باكستان تحتفل باسبوع الوحدة الاسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف
أخبار دولية - باكستان - تقارير مصورة

احتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف تعم المدن الباكستانية.

المصدر: قناة المنار

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