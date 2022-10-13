“تجمع العلماء وحركة الأمة” وزعا حصصا تموينية بذكرى المولد النبوي وأسبوع الوحدة الإسلامية

وزع “تجمع العلماء المسلمين وحركة الأمة”، الدفعة المشتركة من الحصص التموينية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، آملين أن “تكون هذه المناسبة محطة تلاقٍ بين أبناء الدين الواحد ونقطة التقاء فكري وحضاري وإنساني”.

وتستمر الحملة للأسبوع 119 على التوالي، بمشروع “الرغيف الخيري”، إضافة إلى توزيع عينات غذائية، ووجبات طعام جاهزة، متمنيةً على من يرغب بالمساهمة “التكرُّم بإرسال ما تيسّر إلى مسجد الشيخ أحمد كفتارو في بيروت – المصيطبة شارع بشير جنبلاط قرب سوبر ماركت شوبرز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام