بوتين خلال لقائه أردوغان: مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، لافتاً إلى أن انقرة “هي الشريك الأكثر موثوقية”. وخلال لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “سيكا”، بجمهورية كازاخستان، أعلن بوتين استعداده “تشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى”، موضحاً أن تم الاتفاق مع شركة “غازبروم” على “بناء نظام جديد لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا”.

وفي السياق، أشار بوتين إلى أن “السيل التركي (مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا) يعمل بنجاح رغم محاولات تفجيره”، وأن “إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تنفذ بشكل كامل وبناء على الطلبات”.

وقال الرئيس الروسي إن “بناء محطة الطاقة الكهروذرية “أكويو” في تركيا يسير وفقا للخطة وسيكون بالإمكان تدشينها في الذكرى المئوية لتركيا”، مضيفاً أنه “في أيار/مايو من العام المقبل من المخطط إيصال الوقود النووي لمحطة الطاقة الكهروذرية “أكويو”.

من جهته، أكد الرئيس التركي أن ت”طـوير ترانزيت الشحـن سيكون له أثر كبير على العلاقات التركية الروسية”، لافتاً إلى أنه “يجب تعزيز اتفاق اسطنبول بخصوص الحبوب والأسمدة ووصولها للبلدان الفقيرة”.

المصدر: روسيا اليوم