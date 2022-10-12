إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال التصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي شمال البيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 17:54

إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال التصدي لقوات الاحتلال الاسرائيلي شمال البيرة

منذ 1 ساعة 12 October، 2022
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