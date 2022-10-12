القانوع: حصار المواطنين هو إفلاس صهيوني بعد الفشل الأمني

أشاد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع بالتحام جماهير الشعب مع مجموعة “عرين الأسود”، والاستجابة لدعوتهم بالإضراب الشامل في مختلف المدن والمخيمات اسنادًا ونصرًة لأهلنا في شعفاط، مما يثبت جاهزية شعبنا في الضفة لتفجير ثورة شعبية عارمة ضد قوات الاحتلال “الإسرائيلي”.

ودعا مقاومي الضفة الغربية والشبان الثائر وأبناء الأجهزة الأمنية للانخراط والانضمام مع “عرين الأسود” لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه وانتهاكاته للمسجد الأقصى.

وأهاب بجماهير الشعب الفلسطيني وكل أحرار الضفة الغربية لتشكيل أوسع حالة احتضان لـ”عرين الأسود”، وإسنادهم وتحصينهم من محاولات النيل منهم.

وقال إن حصار الاحتلال لأهلنا في مخيم شعفاط وبلدة عناتا لن يفت من عضدهم أو يكسر إرادتهم.

وأضاف إن حصار المواطنين ومنعهم من الدخول والخروج لمخيماتهم هو إفلاس صهيوني بعد الفشل الأمني الذي مني به الجيش وقواته.

وأكد أن حصار الاحتلال لشعفاط وعناتا لن توقف ثورة شعبنا أو تنال من عزيمته، مبينًا أنّ ضربات المقاومة لن يوقفها الحصار أو القتل والعدوان بل سيضاعفها لتطال كل الغزاة المحتلين.

المصدر: وكالة شهاب