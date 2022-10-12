ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار “جوليا” إلى 26 قتيلا وإعصار “إيان” إلى أكثر من 100

قتل 26 شخصا وفقد 4 أشخاص على الأقل، نتيجة الإعصار “جوليا” الذي ضرب أمريكا الشمالية، فيما قتل أكثر من 100 شخص نتيجة الإعصار “إيان” الذي ضرب الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات الأمريكية أن حصيلة ضحايا الإعصار “إيان” الذي ضرب جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر أيلول/سبتمبر وأصبح أحد أعنف الأعاصير في التاريخ الأمريكي الحديث ارتفعت إلى 107 قتلى.

وسقطت الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى في فلوريدا، الولاية الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد الضحايا فيها مئة وقتيلين، في حين سقط القتلى الخمسة الباقون في ولاية نورث كارولاينا.

أما الإعصار “جوليا” فتسبب في سقوط القتلى الـ26 في ثلاث من دول أمريكا الوسطى هي هندوراس والسلفادور وغواتيمالا، بحسب ما أعلنت السلطات في هذه الدول.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للضحايا في السلفادور عشرة قتلى بينهم خمسة عسكريين كانوا يشاركون في عمليات الإنقاذ جنوب غرب العاصمة وقضوا من جراء انهيار حائط حاولوا الاحتماء خلفه من الطقس السيّئ.

كما قتل شخصان على الأقل في انهيار جدار في منزل في غواتاخياوغوا، شرق سان سلفادور، بينما قضى آخر من جراء سقوط شجرة على منزله في جنوب غرب البلاد حيث قضى أيضا شخصان من جراء الطقس العاصف، بحسب السلطات.

وفي هندوراس، قضى شخصان بعد غرق مركبهما، فيما لا يزال ثالث في عداد المفقودين.

وفي غواتيمالا، بلغت حصيلة الضحايا 14 قتيلا، بينهم خمسة من أسرة واحدة قضوا تحت أنقاض منزلهم بعدما طمرهم انهيار أرضي.

و”جوليا” هو ثاني إعصار في الموسم الحالي يضرب أمريكا الوسطى بعد “بوني” في يوليو على طول الحدود بين نيكاراغوا وكوستاريكا.

المصدر: وكالات