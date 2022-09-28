انقطاع الكهرباء في كوبا بأسرها بسبب الإعصار “إيان” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 28 2022 - 10:26

انقطاع الكهرباء في كوبا بأسرها بسبب الإعصار “إيان”

منذ 51 mins 28 September، 2022
6333bf8b4c59b70deb6af410
أخبار دولية - كوبا

غرقت كوبا في الظلمة مساء الثلاثاء بعدما ألحق الإعصار “إيان” أضرارا جسيمة بالشبكة الكهربائية مما أسفر عن انقطاع التيار عن الجزيرة بأسرها.

وقالت شركة الكهرباء العمومية “أونيون إليكتريكا” عبر “تويتر” إن البلاد “بدون خدمة كهرباء”، مشيرة إلى أن هذا الانقطاع في التيار الكهربائي ناجم عن الأضرار التي خلفها مرور “إيان”، وهو إعصار من الفئة الثالثة إجتاح غرب الجزيرة من دون أن يحصد أرواحا فيها وأكمل سيره باتجاه ولاية فلوريدا الأمريكية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن حالة الطوارئ الفيدرالية في ولاية فلوريدا مع اشتداد “إيان”، القادم من البحر الكاريبي باتجاه الولاية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة