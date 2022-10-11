وفد من حزب الله زار منزل الأسير سكاف: المقاومة لن تتخلى عن واجبها بالدفاع عن الوطن

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة الشمال في الحزب الشيخ رضا أحمد منزل عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف في المنية.

ورحب جمال سكاف(شقيق الأسير) بالوفد، وقال “هذه الزيارة عزيزة علينا من أخوتنا في المقاومة الإسلامية التي نعتز ونفتخر بمسيرتها التي حمت الوطن من غطرسة العدو الصهيوني وحررت معظم الأراضي اللبنانية و الأسرى”.

وحيا سكاف “المقاومة بقيادة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله”، وأكد “البقاء الى جانب المقاومة في نضالها المشروع بمواجهة العدو الاسرائيلي”.

كما حيا سكاف “الشعب الفلسطيني المنتفض في الداخل والذي يسطر يومياً أروع أنواع الملاحم البطولية في مواجهة جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين”، داعيا “كل الفصائل والقوى الفلسطينية الى التمسك أكثر من أي وقت مضى بخيار المقاومة والكفاح المسلح لأنه الخيار الوحيد الذي يفهمه العدو”.

بدوره، قال الشيخ أحمد “الزيارة لعائلة الأسير يحيى سكاف لتهنئتهم بمناسبة المولد النبوي الشريف وللتأكيد على الوحدة الإسلامية التي نتمسك بها دائماً وعلى وحدة الموقف الوطني بمواجهة المشاريع التي تستهدف أوطاننا وأمتنا”، وأضاف “اننا في المقاومة نعتز بحضورنا الى هذه المنطقة الأبية العزيزة على قلوبنا والتي كان لها شرف المشاركة في مسيرة المقاومة والجهاد”.

واكد الشيخ أحمد ان “المقاومة لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن الوطن وثرواته، لأننا أصحاب حق وكل الشرفاء إلى جانب المقاومة في معركتها مع هذا العدو الغاشم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام