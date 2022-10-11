القاضي مزهر اصدر قرارا قضى بإعطاء الترخيص بمتابعة اعمال مشروع مياه نبع الطاسة

اصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا قضى بإعطاء الترخيص بمتابعة الاعمال في مشروع مياه نبع الطاسة لجمع المياه الفائضة في فصل الشتاء بهدف جرها نحو عدد من البلدات التي تعاني نقصا من المياه ولا قدرة لها على تشغيل مضخات الابار الجوفية لديها.

والتزم قرار القاضي بالتوصيات الواردة في تقرير الخبير المعتمد في هذه القضية ورد طلب وقف الاعمال المرفوع ضد المشروع الذي ياتي ضمنَ خطةِ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتأهيل وتطوير وصيانةِ المنشآتِ على نبعِ الطاسة.