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October 11 2022 - 19:14

القاضي مزهر اصدر قرارا قضى بإعطاء الترخيص بمتابعة اعمال مشروع مياه نبع الطاسة

منذ 2 ساعة 11 October، 2022
القاضي مزهر
لبنان

اصدر قاضي الامور المستعجلة في النبطية احمد مزهر قرارا قضى بإعطاء الترخيص بمتابعة الاعمال في مشروع مياه نبع الطاسة لجمع المياه الفائضة في فصل الشتاء بهدف جرها نحو عدد من البلدات التي تعاني نقصا من المياه ولا قدرة لها على تشغيل مضخات الابار الجوفية لديها.
والتزم قرار القاضي بالتوصيات الواردة في تقرير الخبير المعتمد في هذه القضية ورد طلب وقف الاعمال المرفوع ضد المشروع الذي ياتي ضمنَ خطةِ مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لتأهيل وتطوير وصيانةِ المنشآتِ على نبعِ الطاسة.

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