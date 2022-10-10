ستولتنبرغ لوزير الخارجية الأوكراني: سنواصل دعمكم

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن حلفه سيواصل دعم كييف “طالما كان ذلك ضروريا”.

وكتب ستولتنبرغ في صفحته على “تويتر”، الاثنين “تحدثت مع وزير الخارجية الأوكراني، وأدنت الهجمات المروعة والعشوائية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق أثناء اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أنه تم صباح الاثنين تنفيذ قصف مكثف على منشآت البنية التحتية الأوكرانية باستخدام الأسلحة عالية الدقة.

وجاء هذا القصف بعد يومين من الانفجار القوي الذي وقع في جسر القرم والذي وصفه الرئيس بوتين بالعمل الإرهابي الهادف إلى تدمير البنية التحتية المدنية. وأضاف أن كييف وضعت نفسها على قدم المساواة مع الجماعات الإرهابية، و”من المستحيل ترك جرائم نظام كييف دون أي رد”.

المصدر: روسيا اليوم