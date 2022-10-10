الاتحاد الأوروبي يلوّح بفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا

لم يستبعد المتحدث باسم إدارة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، توسيعاً إضافياً للعقوبات ضد روسيا. إلا أن ستانو، في الوقت نفسه، صرّح أنه “لا يوجد شيء يمكن الإعلان عنه في الوقت الحالي”، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي “يوفر أسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية، حتى يتمكنوا من الدفاع عن بلادهم، علاوة على اعتماد ثماني حزم من العقوبات ضد روسيا، وتواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة ما يمكن فعله أيضا، حيث لا تزال العقوبات مطروحة على الطاولة. فالاتحاد الأوروبي يواصل دعم أوكرانيا والعقوبات هي أحد الاتجاهات، وفي الوقت الحالي لا توجد إعلانات جديدة”.

وأشار ستانو إلى أن العقوبات الجديدة قد تهدد بيلاروس أيضا، موضحا أنه “بالنسبة لأي إجراءات تتخذها بيلاروس للمشاركة بشكل أكبر في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، فإن ذلك لن يمر دون رد، وستقابل تلك الخطوة بإجراءات تقييدية جديدة”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي شملت قيودا اقتصادية جديدة، وقوائم موسعة للعقوبات الشخصية.

المصدر: روسيا اليوم